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В Татарстане отец избивал сына куском каната, чтобы скрыть любовницу

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Зеленодольска, которого подозревают в истязании ребенка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что с сентября по ноябрь 2019 года отец избивал 10-летнего сына куском каната. Причиной этому были плохие оценки мальчика. Кроме того, сын грозился рассказать матери о любовнице, которую завел отец.

Ребенок не выдержал и рассказал женщине о случившемся, а та обратилась к правоохранителям.

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