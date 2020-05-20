В Татарстане осудили пять полицейских за пытки

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Суд вынес приговор сотрудникам полиции в Татарстане, которые пытали задержанного, заставляя признаться его в совершении 47 краж. После этого мужчина покончил с собой, пишет портал «Znak.com».

Инцидент произошел в октябре 2017 года. В отделении пять силовиков потребовали от 22-летнего парня признаться в преступлениях, к которым, как уверял молодой человек, он не имел отношения.

Как говорится в материалах дела, полицейские угрожали, что воткнут ему «иголки под ногти», надевали жертве на голову противогаз, перекрывая при этом доступ кислорода. Стражи порядка пытали парня больше суток.

В итоге парень оговорил себя, после чего его отпустили из отделения полиции. В тот же день молодой человек покончил с собой.

Отметим, что в сумме злоумышленники получили 40 лет колонии.