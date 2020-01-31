В России начались продажи новой Toyota Corolla

31 января российские дилеры компании Toyota начали принимать заказы на Corolla нового поколения. Данной модели поменяли и экстерьер, и интерьер.

Базой для новинки стала платформа TNGA. Отныне седан красят в девять цветов. Кроме того, комплектации Prestige и Prestige Safety получили тонировку заднего стекла и задних боковых стекол. Кроме того, теперь внешность Corolla украшает хромированная полоска, проходящая по линии окон.

В салоне появились мультимедиа-комплекс с 10-дюймовым сенсорным экраном, а также с Apple Carplay и Android авто. Этот девайс устанавливают уже в версии Comfort.

ЗА безопасность отвечают «умные» помощники, а управляемость машины стала лучше благодаря доработанной многорычажной подвеске. Новая Toyota Corolla продается по цене от 1,064 миллиона рублей, сообщает 32cars.

Фото: 32cars