В Приморском крае дело о фейк-ньюс закончилось в пользу СМИ

Роскомнадзор закрыл заведенное уголовное дело против издания VladNews по факту распространения фейковых новостей. Об этом рассказала главный редактор данного СМИ Мария Стеблянко.
Причиной для возбуждения дела стала новость, которую опубликовали на сайте 5 апреля. В записи сообщалось, что педиатров поликлиники якобы отправили в отпуск за свой счет. Ссылка была сделана на публикацию одного из краевых депутатов в Facebook. Спустя некоторое время руководство учреждения заявило, что врачи взяли отпуск по собственному желанию.
Время между новостью о ЧП и его опровержением стал поводом для заведения уголовного дела, штраф по которому составляет от 60-200 тысяч рублей. Но Роскомнадзор встал на защиту позиции СМИ в данном вопросе, пишет МК.
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