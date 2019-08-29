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В Петербурге водитель объехал пробку через парк

Утром 28 августа жительница Санкт-Петербурга засняла в Заневском парке (парке имени Терешковой) возмутительную картину. По территории пешеходной зоны проехал дорогой внедорожник. Причина появления машины в парке – пробка на Малоохтинском проспекте.

Водитель белого Porsche Cayenne стоять и терпеть затор не пожелал и решил ускорить свое продвижение, сократив путь по территории парка. Момент проезда иномарки по тротуару был замечен пешеходами. На снятом очевидцами видео можно заметить, как дорогой внедорожник медленно катится по парку вслед за велосипедистом.

Автор видео осталась недовольна таким поведением автомобилиста. Она раскритиковала наглого водителя, сообщает Мегаполис.

Фото: скриншот из видео

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