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В Петербурге пьяный водитель каршеринга не сдавался полиции

Рано утром субботы, 2 ноября, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием водитель каршерингового автомобиля. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла на пересечении проспектов Луначарского и Энгельса. По словам очевидцев, водитель авто «Яндекс. Драйв» врезался в ограждение на трамвайных путях. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Нарушитель попытался оказать полиции сопротивление. И все же буйного мужчину задержали.

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