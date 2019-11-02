В Петербурге пьяный водитель каршеринга не сдавался полиции

Рано утром субботы, 2 ноября, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием водитель каршерингового автомобиля. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла на пересечении проспектов Луначарского и Энгельса. По словам очевидцев, водитель авто «Яндекс. Драйв» врезался в ограждение на трамвайных путях. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Нарушитель попытался оказать полиции сопротивление. И все же буйного мужчину задержали.