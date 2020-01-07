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В Петербурге нашли няню и похищенную девочку

Правоохранители в Северной столице нашли няню и 5-летнюю девочку, которые исчезли 3 января 2020 года. О пропаже ребенка сообщил неизвестный. При этом мать несовершеннолетней не знала о ее исчезновении, так как пила алкоголь со своим сожителем – отцом девочки.

Известно, что пропавший ребенок несколько ночей провел у приятельницы своей матери – она же няня. Женщина по устному согласию занималась уходом и опекой над девочкой.

Правоохранители уже установили, что противоправные действия в отношении 5-летней девочки няня не совершала. Теперь будет решаться вопрос о наказании матери ребенка, сообщает Знак.

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