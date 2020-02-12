В Петербурге нарушители помогли встать догнавшему их сотруднику ДПС

Два молодых человека, которые уходили от сотрудников ДПС в ходе погони в Петербурге, помогли стражу порядка подняться после падения, когда он догнал их. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения.

При просмотре ролика видно, что нарушители в ходе погони теряют управление над машиной. В итоге их автомобиль вылетает с дорожного полотна, сбивает забор на тротуаре и оказывается на газоне. Разрушенная ограда остается лежать на земле. Наряд полиции догоняет лихачей, один из правоохранителей выбегает из салона и направляется к нарушителям. Пробегая по газону, он падает и не может подняться. Один из участвовавших в погоне молодых людей подходит к правоохранителю и начинает помогать ему подняться. Затем подбегает и второй, а затем и напарник стража порядка.

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Неизвестно, чем завершился инцидент. Однако поведение лихачей заслуживает внимания, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»