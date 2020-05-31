В Петербурге два педофила годами насиловали мальчиков

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Телеканалу РЕН ТВ стало известно о задержании двух педофилов, которые годами насиловали детей.

Одним из задержанных оказался работник научно-исследовательского судна «Профессор Логачев». Полиции выяснила, что 59-летний злоумышленник был причастен к одному из преступлений в отношении детей еще в октябре прошлого года. Но в связи с родом деятельности он периодически подолгу отсутствовал в стране.

Сообщается, что мужчину задержали в мае во время подготовки к очередному преступлению. В квартире с ним находились 14-летний и 13-летний мальчики. Он насиловал их с 2015 года – как в этой квартире, так и в других местах.

Также был установлен и задержан еще один педофил – 54-летний охранник автостоянки. С 2014 года он насиловал в квартире дома на улице Лени Голикова несколько детей.