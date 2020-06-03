В Нижневартовске учитель несколько лет насиловал школьниц

На нижневартовского учителя физкультуры завели уголовное дело. 59-летний мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении его учениц.
Во время расследования удалось выяснить, что жертвами преподавателя стали две 15-летние и одна 16-летняя девочки. Преступления насильственного характера были совершены учителем в 2015-2020 годах. При этом о преступлениях долго умалчивали, так как физкультурник угрожал ученицам результатами итоговой аттестации. Правоохранителям о ЧП стало известно от подруги одной из пострадавших девочек. Рассказавшая об инцидентах девушка просила проверить информацию. В результате расследования данные об изнасилованиях подтвердились.
Педагог задержан. кроме того, ведется проверка в отношении руководителей школы. Информация об этом появилась на сайте СУ СК по ХМАО.
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