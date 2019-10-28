В Москве женщина усыновляла детей ради денег и била их

Жительница Москвы на протяжении многих лет избивает и издевается над приемными детьми. Об этом рассказала ее 23-летняя дочь на Pikabu, пишет Лента.

Родственница продемонстрировала в подтверждение своим словам видео, а также аудиозаписи, на которых видно и слышно, как приемная мать оскорбляет и бьет детей. Выяснилось, что всего в семье твое несовершеннолетних детей

Отмечается, что она взяла их из приюта ради денег, которые тратит на алкоголь. Так, от государства женщина получает более 130 тысяч в месяц.