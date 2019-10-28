На главную Новости мира В Москве женщина усыновляла детей ради денег и била их
Новости мираПроисшествия

В Москве женщина усыновляла детей ради денег и била их

Жительница Москвы на протяжении многих лет избивает и издевается над приемными детьми. Об этом рассказала ее 23-летняя дочь на Pikabu, пишет Лента.

Родственница продемонстрировала в подтверждение своим словам видео, а также аудиозаписи, на которых видно и слышно, как приемная мать оскорбляет и бьет детей. Выяснилось, что всего в семье твое несовершеннолетних детей

Отмечается, что она взяла их из приюта ради денег, которые тратит на алкоголь. Так, от государства женщина получает более 130 тысяч в месяц.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Москве обокрали продавца секс-шопа

Две фуры превратились в металлолом в ДТП на МКАД – видео

В московском метро задержали мужчину с пистолетом