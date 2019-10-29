В Москве преподаватель ВУЗа назвал русский язык убогим

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов дал оценку русскому языку. Об этом он написал в Фейсбуке.

Гусейнов выразил недоумение, что в газетных киосках в Берлине можно найти прессу на иностранных языках. В Москве же такого разнообразия нет, считает преподаватель.

«А в Москве кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», – заявил Гусейнов.

Отметим, что многие пользователи раскритиковали высказывание преподавателя ВШЭ.