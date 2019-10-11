В Москве педофил пытался совратить на остановке 10-летнего мальчика: видео

В столице РФ был задержан мужчина, который домогался до 10-летнего ребенка на остановке общественного транспорта. В Сеть выложили видео с места событий.

Согласно предварительной информации, пожилой мужчина подошел к 10-летнему парню, стал читать ему стихотворения, а после этого заявил, что мальчик ему очень нравится, и у него есть желание куда-нибудь отправиться с ребенком.

Один из москвичей приметил неладное, разобрался в ситуации и успел остановить преступника. Затем к делу подключились сотрудники полиции. Они оперативно вышли на след злоумышленника, используя камеры видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ