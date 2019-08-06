В Москве лихач сбил насмерть 93-летнего ветерана войны, который вышел за хлебом

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в результате которой погиб 93-летнего ветеран Второй мировой войны.

Инцидент произошел 3 августа на Сходненской улице на северо-западе Москвы. Как пишет РЕН ТВ, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил пожилого пешехода. От полученных травм он скончался в больнице. В момент столкновения из сумки пенсионера выпала буханка хлеба.

Сообщается, что погибший — один из последних ветеранов авиационного полка «Нормандия–Неман». Участвовал в подготовке боевых вылетов при освобождении Смоленска, Белоруссии и Литвы.