В Москве девушка ударила парня гантелей за плохую идею

Молодая жительница столицы нанесла сокрушительный удар своему молодому человеку. Потерпевшему досталось после того, как он предложил девушке прекратить отношения.

Такая идея не очень понравилась москвичке. Она решила в прямом смысле слова выбить из головы своего возлюбленного дурную для нее мысль. Недолго думая, девушка нанесла своем 19-летнему бойфренду удар гантелей.

От удара парню стало плохо. Он потерял сознание, сообщает издание РЕН ТВ.

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После инцидента молодого москвича пришлось срочно доставить в медицинское учреждение. О санкциях в отношении нападавшей не сообщается.