В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии

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Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией. Об этом пишет РЕН ТВ.

Крутских отметил, что в будущем могут проявиться атаки хакеров, кибертерроризм, кибервмешательства в жизнь частных лиц, а также кибератаки на госсектор. Специалист объяснил, что кибрепандемией он называет «возможность втягивания человечества в киберконфронтацию и даже кибервойну».

По словам эксперта, в ходе нашествия COVID-19 необходимость в международной информационной безопасности лишь возросла.