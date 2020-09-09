В Крыму устроили сход из-за домогательств чеченцев к школьнице – СМИ

В Симферополе жители микрорайона Марьино устроили народный сход и выселили проживавших там уроженцев Чечни за домогательства к школьнице. Об этом пишет «Подъем».

По словам собеседников, в Марьино жили десять молодых чеченцев. При этом трое из них якобы постоянно приставали к девочке на улице. Вскоре ее отец обратился к соседям, собрал полторы сотни местных жителей, вызвал чеченцев на разговор и избил обидчиков дочери. Жители села потребовали от молодых людей покинуть район.

Утверждается, что к их дому подогнали грузовик для перевозки баранов.

«Чеченцев довезли до ближайшей остановки и настойчиво посоветовали больше в Марьино не появляться», – заявил очевидец.

Отметим, что данные об обращении участников инцидента в правоохранительные органы отсутствуют.