В Казани женщина избила подростков, сделавших ей замечание

На площадке перед новым торговым центром в Казани произошел конфликт между подростками и гуляющей здесь с маленьким ребенком матерью, пишет портал «Kazan First».

Сообщается, что девочки сделали женщине замечание. Они просто попросили ее убрать за собой мусор. Речь идет о влажных салфетках, которые разбросала дама. В ответ она вдруг набросилась на школьниц.

«Так еще и продемонстрировала, что она их убирает, сняв штаны со своего ребенка», – говорится в комментариях.

На кадрах видно, как женщина бьет одну из девочек сумкой. Затем она ударила ее по лицу, после чего получает отпор.

«Она была в состоянии алкогольного опьянения», – отметила участница конфликта.

По ее словам, потерпевшие написали заявление в полицию.