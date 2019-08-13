В Калининграде мужчина разрешил любимой ударить себя и угодил в реанимацию

Жительница Калининграда во время конфликта со своим сожителем ранила его ножом. Мужчина сам разрешил любимой ударить себя.

ЧП случилось на улице Мукомольной. Влюбленные поругались из-за ревности. 39-летний калининградец разрешил своей сожительнице ударить себя. Тогда женщина схватила нож и нанесла им ранение в грудь мужчины.

В итоге потерпевший попал в реанимационное отделение больницы, где повреждение было расценено врачами как тяжкий вред здоровью. Нападавшая уже задержана. Теперь ей грозит тюремный срок продолжительностью до 10 лет, сообщает Клопс.