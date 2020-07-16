В Екатеринбурге на озере заметили питона

Огромный питон был замечен жителями Екатеринбурга на озере Шарташ. В водоеме его решил искупать местный житель.

Момент купания питона был заснят на видео. При просмотре можно заметить, как мужчина опускает в воду питона. Внезапно он выскальзывает из рук хозяина. Через некоторое время мужчина все-таки снова ловит огромную змею.

Примечательно, что присутствовавшие на пляже екатеринбуржцы отреагировали на появление питона вблизи них спокойно. Многие захотели сделать селфи с экзотическим представителем фауны, сообщает РЕН ТВ.