В Чите женщина купила несуществующую шубу почти за 20 тыс. рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Владивостока, которая продала несуществующую шубу из меха чернобурки.

По версии следствия, в феврале 2018 года 21-летняя девушка на своей странице в Instagram разместила фиктивное объявление о продаже вещи. Женщина из Читы согласилась купить шубу по предоплате. Она перевела злоумышленнице 17,5 тысячи рублей, пишет портал Чита.Ру.

Вскоре продавец перестала выходить на связь. В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала свою вину.