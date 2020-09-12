Уралец убил двух невинных девушек из-за детских обид

Житель Екатеринбурга Алексей Александров погубил жизни двух девушек из-за детских обид. Об этом пишет «Ura.ru».

Такие показания прозвучали в суде во время допроса обвиняемого. Он признался, что всю жизнь искал, на ком выместить злобу.

«В моей голове существовал специальный буфер, где я накапливал все эти травмы, полученные в школе», — рассказал мужчина.

По словам Александрова, он выехал на «охоту» в поисках жертв на велосипеде и на горе Уктус. Там он увидел двух незнакомых девушек, подъехал к ним и стал расстреливать жертв из пневматической винтовки.

Отмечается, что одна из девушек некоторое время после начала стрельбы была жива. Она стояла на коленях и закрывалась от него коробкой от пиццы.

«После того, как опустила руки, я выстрелил ей в висок. С телефона играла музыка. Я его выключил», — рассказал стрелок.

Трагедия произошла 25 августа 2018 года. Следователи поймали злоумышленника через год после убийства. В суде выяснилось, что он состоял на учете у психиатра.