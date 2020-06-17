Участница публичного секса в Москве раскаялась

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19-летняя девушка, которая стала участницей секса в «Яме» в Москве, раскаялась и объяснила, как относится к своему поступку. Напомним, инцидент случился ночью с субботы на воскресенье.

Девушка рассказала, что она вместе со своим 23-летним партнером решила пошутить, инсценировав занятия сексом. На самом деле, по словам девушки, интима не было.

– Жалеть о том, что сделано, глупо. Прошлого не вернуть. Говорить, что это хорошо –глупость. Неадекватно, плохо, некрасиво, вульгарно. Некультурно, – сказала девушка про свой поступок.

Она добавила, что инициатором разгульного поведения стал ее парень, так как «ему было скучно». Москвичка дала свое согласие на дурачество, однако не подумала о последствиях, сообщает Московский Комсомолец.

Суд решил наказать молодых людей за хулиганство. Парень проведет под арестом 10 суток, а его партнерша – трое суток.