Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

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Женщина, которую подозревают в убийстве родного 12-летнего сына в Астрахани, является политическим деятелем и имеет известность в регионе. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, женщина входит в одну из партий, а также предлагала свою кандидатуру на участие в президентских выборах 2018 года. Кроме того, она пыталась принять участие в выборах губернатора.

Накануне было обнаружено тело мальчика замурованным в бетон. По версии следствия, у него произошла ссора с матерью. Женщина ударила его гантелей, в результате чего он умер. Семья ребенка всячески пыталась запутать следствие.