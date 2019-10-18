У обновленной Toyota C-HR появилась комплектация GR Sport

Начало текущего месяца ознаменовалось дебютом обновленного паркетника Toyota C-HR на территории Старого света. Теперь же новую гамму комплектаций представили для страны восходящего солнца.

У обновления есть некоторые детали. К примеру, гибридный флагман на 184 лошадиных силы, который продается в европейских странах, для Японии не предложили. Однако для японцев сделали другой «сюрприз» – его имя Toyota C-HR GR Sport. Эту машину оснастили оригинальным бампером спереди, колесами на 19 дюймов. В интерьере появились кресла с улучшенным «рельефом», другое рулевое колесо, накладки на педали и другое. По техническим характеристикам также имеются доработки. Под днищем появился дополнительный, перекалиброванные пружины и амортизаторы, новые стабилизаторы поперечной устойчивости и другая настройка усилителя руля.

При этом под капотом остались те же моторы. Это турбированный движок на 1.2 литра (он выдает 116 л.с.) вместе с 6-скоростной АКПП, а также гибридный механизм с атмосферным мотором 1.8, который выдает 98 «лошадей», электромотором на 72 силы и электромеханическим вариатором. Машина предлагается только переднеприводной. В минимальной комплектации она стоит 21800 долларов, а Toyota C-HR GR Sport стоит 25 тысяч за версию с турбомотором и 28500 долларов за гибрид, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю