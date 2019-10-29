Строительная люлька разнесла фасад здания в Зеленограде

Сильный ветер пришел в Московскую область. В некоторых районах региона оказались сломаны дорожные знаки, повалены заборы.

В Зеленограде другая беда: строительная люлька разнесла фасад здания. Момент ЧП был заснят на видео очевидцами и размещен в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре ролика можно заметить, как не привязанная строительная люлька сдувается ветром и» «разогнавшись», врезается в стену здания, ремонт которого проводится рабочими. Слышен звук расколотой плитки на фасаде. О пострадавших информации нет. Сумма нанесенного ущерба также не уточняется

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»