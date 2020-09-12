Сторонники двух кандидатов устроили драку у избирательных участков

В Новосибирске сторонники двух местных кандидатов устроили драку у избирательных участков во дворе школы №172. Об этом стало известно порталу «Новые известия».

По предварительной информации, спор возник между сторонниками кандидатов-самовыдвиженцев в горсовет.

«Слово за слово – началась драка, унять их не мог охранник», – рассказал очевидец.

На место происшествия вызывали полицию. Подробности уточняются.

В субботу продолжается досрочное голосование в регионах. Работают как избирательные участки, так и проходит голосование на дому. В воскресенье состоится основной день голосования. В разных регионах выбирают депутатов разного уровня.