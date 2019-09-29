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Стали известны признаки отсутствия интимной жизни у женщин

Медики назвали признаки, которые могут указывать на отсутствие у женщины интимной жизни.

Выяснилось, что при отсутствии секса у представительниц прекрасного пола появляется чувство усталости, начинаются проблемы со сном. Дело в том, что у дам не вырабатывается гормон окситоцин. Он помогает организму расслабиться, пишет АН.

Организм женщин без полноценной интимной жизни хуже сопротивляется различным заболеваниям. На фоне ослабления иммунитета есть риск высыпаний на коже.

Кроме того, отсутствие секса отражается на эмоциональном состоянии девушек. Они становятся более раздражительными, нервными, возможны депрессия и снижение работоспособности.

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