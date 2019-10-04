Спорт больше не спорт, или Понять и простить по-европейски

Недавно всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло претензии российскому (РУСАДА) — не по мировым стандартам допинг ищете. Надо «по мировым понятиям» не допинг искать, а причину, чтоб расово- и политически- «верных»… эмм… спортсменов — «понять и пррростить». За счёт расово- и политически- «неправильных». Вот несколько примеров — учитесь, ватники!

МАМА СКАЗАЛА — БЕЙ ПРОБИРКИ!



Давно ли «прогремела» серия обвинений России в «допинговых скандалах»? Лишение сборной России права выступать под государственным флагом, попытки «задним числом» отобрать у российских атлетов честно заработанные медали, «разоблачения» Григория Родченкова и прочая, прочая, прочая…



И поскольку память у большинства западно-европейских обывателей, как у рыбки гуппи (сожрал и — забыл), то историю о «массовой виновности российских спортсменов» западно-европейские и американские СМИ попытались вбить в девственно чистый от критического мышления обывательский мозг как можно крепче.



Только вот в последнее время ситуация резко поменялась: под «молот допинг-проб» начали попадать «расово-правильные» спортсмены. И официальные международные антидопинговые организации к восторгу адекватной публики завиляли «хвостом» почище танцоров «тверка» (если кто не знает — танец в движениях которого… ну очень активно используется работа ягодиц).



Например, ещё в сентябре «суровая» WADA демонстративно проигнорировала веселейший инцидент. Скандально известный китайский пловец Сунь Ян (это тот самый, который разбивает «Порше» о пассажирские автобусы катаясь без прав, пинает женщин в бассейне и, по словам его коллеги Камиля Лакура ходит «по-маленькому» ярко-фиолетовой струёй) изобразил Терминатора.



Во-первых, опоздал на собственные сравнительные допинг-пробы почти на час. Допинг-офицеры (да, оказывается есть и такой термин) вообще-то через 15 минут должны были уехать, влепив пловцу «нарушение», но… он же не из России, команды «фас!» не поступало. И они уселись ждать.

Во-вторых, приехав на пробы Сунь Ян отказался признавать проверяющих допинг-офицерами. А вот так! Прямо по Станиславскому: «Не верю!» и всё тут. Официальное письмо от компании IDTM — подрядчика WADA его не убедило. Кстати, а вы знали, что WADA не имеет своего штата сотрудников, чтобы собирать допинг-пробы по Миру? Вот и собирает их ЧАСТНАЯ компания International Doping Tests & Management, акционерная, шведская, никаких особых аккредитаций не имеющая. Но очень удобная, если нужно затравить «расово-неправильного» спортсмена или отмазать «расово-правильного». Вот и в этот раз допинг-офицеры вместо того, чтобы, в соответствии с регламентом, влепить спортсмену «бан», принялись его ублажать.



В-третьих, Сунь Ян отказался сдавать мочу в присутствии свидетеля из допинговой комиссии, что обязан был сделать по правилам. И… ему позволили зайти в кабинку в одиночестве! Потрясающая толерантность.



В-четвёртых, когда пробирки с пробами крови и мочи были уже помещены в специальный контейнер, в дело вмешалась… мама спортсмена. Она приказала охраннику сына уничтожить пробирки, что тот, вооружившись молотком и сделал в то время, как сам Сунь Ян (ну, чтоб не скучно было) самолично рвал на куски бланк-форму допинг-контроля.



Результат? Вердикт антидопингового комитета ФИНА, вынесенный 3 января 2019 года — невиновен!!! Потому что — не из России.

«УБЕГАЮЩИЙ ОТ ДОПИНГ-ТЕСТОВ»



Есть в США бегун-спринтер Кристиан Коулман. Эталон толерантной Америки. То есть — «афро». Вся семья — в спорте (за исключением сестры Кейтлин, но и она — пыталась).



Так вот, этот бегун с 1 апреля 2018 года по 26 апреля 2019-го радостно сбежал с трёх (!!!) проверок на допинг. Причём, историю этих нарушений прекрасно знали не только в WADA, но и в журналистской среде!



История «всплыла» ещё летом 2019 году и крепко залихорадила американский «спортивный» мир. Это ж надо… на носу — чемпионат Мира в Дохе (Катар), а американскому «фавориту» светит дисквалификация. Причём — по тому самому «допингу», в котором США, исходя на свою сущность, обвиняли российских спортсменов!



Понятно, что Wada проявила самую немыслимую «гибкость позвоночника», чтобы доказать, что «Кристик ни у чём ни уиноуатый!»: во-первых, Коулман — негр и его дисквалификация повлечёт обвинения в расизме, во-вторых, Коулман — Американец. То есть не только «расово-правильный», но и «политически-неприкасаемый». А тут ещё сам Коулман дал исчерпывающие объяснения своего поступка :



«… Не могу сказать, что было очень сложно справиться с проблемами, связанными с пропуском допинг-тестов. Я был простым темнокожим парнем, который шёл к своей мечте. Конечно, я не хотел разрушать свою репутацию. …»



О как! Оказывается «простой темнокожий парень» боялся, что прохождение допинг-тестов «разрушит его репутацию»! Интересно — с чего бы это? В смысле — автору интересно, читателям интересно, а вот WADA — нет. И Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) тоже — нет. Президент IAAF Себастьян Коу так и заявил:



«… Я не согласен, что Коулман лишил себя права стать новым лицом лёгкой атлетики из-за истории с допингом. Он всего лишь пропустил тесты… »



А дальше (цветы, аплодисменты) WADA… заявляет, что всё произошло из-за неких «технических проблем». И с Коулмана очень вовремя снимают все обвинения.



В Дохе он становится чемпионом в беге на дистанции 100 метров, показав в финальном забеге лучший результат сезона в мире — 9,76 с. Это время также является личным рекордом американского спринтера. Что характерно, про «лишение медали» ни один «специалист» из WADA не заикнулся. Потому что Коулман не из России.

«ОНА НЕ СПЕЦИАЛЬНО!»



Кстати, о Чемпионате Мира в Дохе! Ещё перед началом чемпионата в допинг-пробах ямайкской легкоатлетки Брианы Уильямс обнаружили диуретик — гидрохлортиазид. Запрещённый препарат, между прочим.



Это вам не «царапинки на пробирках», по правилам, Уильямс не бежать бы после этого по дорожке, а лететь со свистом домой на Ямайку с отпечатком пинка на спортивных ягодицах.



Но это ж — по правилам! А в реальности она — очередной «правильный» спортсмен. Это россиянам можно «лепить» дисквалификации и пытаться отобрать медали, честно заработанные в прошлые годы. А ямайкской спортсменке — ни-ни!



В общем, «уиноуатой» назначили… маму спортсменки. Дескать, дала с собой кровинушке таблеточки от простуды. Кровинушка (бегающая, как лошадь со здоровьем перепроверенном вдоль и поперёк всеми врачами, каких только можно придумать), оные таблеточки приняла и — ага!



В общем, тренер бегуньи «чудесным образом» достал партию таблеток (если кто не в курсе, то «партия» означает — результаты контрольной закупки продукта одинаковой даты и партии выпуска из нескольких образцов, и как тренер умудрился её организовать за считанные часы — ну о-очень большой вопрос). Затем отправил эту партию на экспертизу в Мичиган. Результат — вся партия «загрязнена» запрещённым веществом!



Па-па-дам!!! Фанфары, аплодисменты! Только не спрашивайте, как можно «загрязнить» одну конкретную партию таблеток веществом, использование которого в принципе не предусмотрено технологией их изготовления, а то — нетолерантно получится.



Короче, Независимая коллегия антидопинговых дисциплинарных комиссий (IADP) признала, что спортсменка нарушила правила, но сделала это не специально. Уильямс отделалась выговором и прохождением образовательной программы по правилам борьбы с допингом в спорте.

А ОНО НАМ НАДО?



На самом деле, примеры можно продолжать. Но — скучно. Потому что и без дополнительных примеров становится ясно: международный спорт — мёртв. Лежит в канаве и на части разлагается. Сегодня это уже не соревнование атлетов, а «химическая олимпиада», первой номинацией которой стало «обмани допинг-пробу». Россию же из этой «химической олимпиады» — исключили. То ли как сторону, которая доказывает бессмысленность «химии», побеждая в «чистом» спорте, то ли, как опасного конкурента, то ли, как единственную страну, женщины которой могут уделать трансгендеров «ощущающих себя женщиной», то ли просто из личной вредности.



Другой момент: поднимается вопрос, а, собственно, надо ли России в этом дурдоме участвовать? Каков смысл спорта? Правильно — создать культ здорового образа жизни в собственной стране, сделать так, чтобы граждане своей страны были здоровы, крепки телом и духом, и имели правильные жизненные ориентиры. Для достижения этих целей тот «международный спорт», который сегодня предлагается такими конторами, как МОК, WADA и прочими — бесполезен. Вреден даже.



С другой стороны, проведение ЧМ по футболу, Олимпиады, Универсиады и других международных спортивных мероприятий доказало: Россия вполне способна организовать тот «международный спорт», который отвечает её потребностям. И сторонников такого спорта в остальных странах Мира — предостаточно.



Так может — хватит кормить «химиков» и их лобби? Оставить Европе и США их собственный «международный спорт» и создать здоровую альтернативу гомо-допинго-расистскому балагану, выросшему на фундаменте развалившегося «Дома, который построил Кубертен»? Право, тех взносов, которые Россия платит в различные подразделения этого балагана, хватило бы для того, чтобы создать что-то по-настоящему стоящее! И мало того, что стоящее — прибыльное.



Говорят об этом много. Но в последнее время уже хочется чтобы правительство Российской Федерации от слов перешло к реальному делу. Ведь можем же, правда?



Иосиф Товмасян, ИА «Новострой фронт»

