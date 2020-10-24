Специалисты рассказали, сколько раз можно посещать стоматолога

Британские специалисты выяснили, что посещать стоматолога можно не чаще одного раза за два года, сообщает LIFE.

Сотрудники Манчестерского университета и Школы дантистов стоматологической больница Данди провели большое исследование. Специалисты осмотрели полости рта 1 736 человек. В результате они пришли к выводу, что посещение стоматолога раз в полгода не сказывается положительно на состоянии зубов.

— Оно больше наносит финансовый ущерб системе здравоохранения. К тому же посещение частных дантистов не лучшим образом сказывается и на кошельке пациента, — говорится в сообщении.

Авторы исследования указали, что их выводы не касаются детей и людей с заболеваниями полости рта и зубов, так как таким пациентам, конечно, необходимо большее внимание специалистов.