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Новости мираОбщество

Специалисты рассказали, сколько раз можно посещать стоматолога

Елена Лобанова

Британские специалисты выяснили, что посещать стоматолога можно не чаще одного раза за два года, сообщает LIFE. 

Сотрудники Манчестерского университета и Школы дантистов стоматологической больница Данди провели большое исследование. Специалисты осмотрели полости рта 1 736 человек. В результате они пришли к выводу, что посещение стоматолога раз в полгода не сказывается положительно на состоянии зубов. 

— Оно больше наносит финансовый ущерб системе здравоохранения. К тому же посещение частных дантистов не лучшим образом сказывается и на кошельке пациента, — говорится в сообщении. 

Авторы исследования указали, что их выводы не касаются детей и людей с заболеваниями полости рта и зубов, так как таким пациентам, конечно, необходимо большее внимание специалистов.

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