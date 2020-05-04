Солдат сбежал из армии и прятался 15 лет

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Портал «72.ru» рассказал о солдате из Магадана Евгении Южанине, который 15 лет назад сбежал из армии.

Сообщается, что инцидент произошел в декабре 2004 года, когда молодой человек ушел из воинской части, где служил по призыву. С тех пор его никто не видел, а мать считала, что сын давно умер.

Оказалось, что мужчина жив. По данным следователей, он неофициально работал на предприятии под Тюменью. Уголовное дело в отношении Южанина прекращено. Уважительных причин для совершения самовольного оставления части у него не было.

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