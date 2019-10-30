«Семерка» Дмитрия Медведева выставлена на продажу

ВАЗ-2107, который некоторое время принадлежал Дмитрию Медведеву, выставлен на продажу. Последнее время бежевый седан принадлежал музею «Лошадиная сила», который находится в Зеленогорске (Ленинградская область).

Обладателем «семерки» 1994 года выпуска Дмитрий Медведев стал в 2001 году, будучи председателем совета директоров ОАО «Газпром». Поездив на машине 5 месяцев, политик продал ее пенсионеру Степану Лычаку. Мужчина передал седан во владение музею ретро-машин «Лошадиная сила». Отмечается, что Жигули становились участниками съемок из передач телеканала НТВ.

Недавно сотрудниками музея было принято решение расстаться с «семеркой» Медведева. Теперь она предлагается покупателям за 650 000 рублей. При этом автомобиль не в лучшем техническом состоянии, однако при приобретении вам достанется оригинальный паспорт технического средства, где есть личная подпись Дмитрия Анатольевича Медведева, сообщает Тарантас Ньюс.

Фото: Тарантас Ньюс