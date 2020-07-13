Сексологи объяснили снижение половой активности у молодёжи

Президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о причине снижения сексуальной активности у молодёжи. По его словам, виновато увлечение порно.

Американские исследователи из университета Индианы выяснили, что треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет вообще не занимаются сексом. А доля мужчин-девственников, никогда не имевших сексуальных отношений, за 18 лет увеличилась с 19 до 31%.

По словам Кульгавчука, виной всему может быть распространение порнографии. Кто-то после просмотра фильмов для взрослых занимается самоудовлетворением, кто-то истощает свои дофаминовые рецепторы и теряет интерес к интимным отношениям вообще.

Часть молодых людей отказываются от секса из-за того, что ожидают неудачи в постеле после того, как у них сформировались нереалистические представления из-за просмотра порнографии.

Ещё одна причина, по словам Евгения Кульгавчука, неполные семьи, в которых человек не видит перед глазами примера правильного поведения. Также на отношения влияют и соцсети – молодёжь увлекается ими, в результате между партнёрами не устанавливаются тесные отношения, из-за чего секс становится неинтересен.

Ещё одна проблемы – увеличение бесплодных мужчин. По словам медика, это может стать предвестником вырождения человечества.