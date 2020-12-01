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Российская модель взбесилась и зверски убила мужа в Петербурге

Никита Брыкин

Фотомодель Лилия Судакова зарезала своего супруга в Петербурге. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash на Мойке.

Причиной преступления, на которое пошла восходящая звезда, стала ревность. По предварительным данным, мужчина привел в дом подругу, и начал перед женой расхваливать и «клеить» ее.

Согласно другой версии, девушка пыталась обороняться от агрессивного мужа. Так, он якобы начал избивать ее, и жертва в ответ нанесла удар в грудь обидчику. Потерпевший погиб.

Лилия пошла в полицию сама и написала явку с повинной. Теперь ей грозит серьезный тюремный срок. Возбуждено уголовное дело.

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