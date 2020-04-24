Рецидивисты ограбили мужчину около дома в Москве

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Два рецидивиста ограбили мужчину около подъезда. ЧП произошло в центре города.

Жертвой двух преступников стал 33-летний мужчина. Он сообщил полицейским, что рядом с подъездом его по голове ударил неизвестный. После того, как пострадавший упал, у него из кармана забрали кошелек и рюкзак.

Правоохранители задержали двух подозреваемых: 44-летнего москвича и 29-летнего приезжего. По факту случившегося завели уголовное дело. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

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