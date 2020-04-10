«Реальная катастрофа»: Русский хоккеист рассказал о COVID-19 в США

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Русский форвард хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что в Нью-Йорке наблюдается «реальная катастрофа» из-за нашествия COVID-19. Так спортсмен выразился во время беседы в прямо эфире в Инстаграмес Тиной Канделаки.

По словам Евгения Малкина, КНР, где отличная медицина, победил коронавирус, а Италия не смогла справиться с инфекцией.

– В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупы привозят даже в их Центральный парк, – заявил спортсмен.

Он добавил, что некоторые не верят, полагая, что происходящее является фейком, сообщает СпортЭкспресс.

– Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар, – добавил хоккеист.