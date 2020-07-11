Раскрыты подробности зверского убийства 100-летнего ветерана ВОВ

В Башкирии жестоко убит 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов. Об этом пишет портал «АиФ».

Инцидент произошел в селе Леуза Кигинского района. Сообщается, что злоумышленники напали на его дом в деревне, избили, ограбили и оставили умирать. Тело ветерана нашли 9 июля. По словам соседей, в доме пенсионера было все перевернуто. Мужчину нашли связанного по рукам и ногам, с пробитой головой. Кругом была кровь.

По факту убийства следком республике возбудил уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем».

После смерти жены Иван Николаевич жил один – это было его личное желание, дочери его регулярно навещали. Страшная трагедия отозвалась в сердцах всех жителей республики.

«Победил фашистов, а свои добили! Парадокс! За что воевал? За этих правнуков или внуков подонков?»– написала местная жительница.

Сейчас ведутся поиски убийц. За информацию о них обещано вознаграждение в полмиллиона рублей. По словам очевидца, вечером 8 июля вокруг дома погибшего ветерана «продолжительное время ходили четверо людей неславянской внешности». Также он предположил, что они действовали по наводке местного жителя. Информацию передали в следственные органы.

«Село гордилось знаменитым фронтовиком. Он обладал феноменальной памятью. У Ивана Николаевича было стремление жить. К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что помнят, уважают, гордятся», – говорит жительница села.

В Великую Отечественную войну Иван Несмеянов служил на севере Сахалина, в городе Оха. Юг острова и Курильские острова тогда были заняты японскими милитаристами. После, уже после освобождения эти территорий в 1945 году, – на юге Сахалина. За храбрость и мужество награжден орденом Отечественной войны II степени.