Раскрыты детали зверского убийства новой жертвы «убийцы на BlaBlaCar»

Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности расправы десятилетней давности, в которой признался 40-летний житель Серпухова.
Напомним, что ранее судимый по кличке «Чекист» в конце 2018 года жестоко расправился над случайной попутчицей в BlaBlaCar – директором ресторана Ириной Ахматовой. Накануне он признался в еще одном убийстве.
Как пишет газета, мужчина входил в банду «черных риелторов». В их поле зрения попал мужчина, страдающий алкоголизмом. Они переписали его квартиру на себя, но оказалось, что там прописан ребенок женщины по имени Наталья.
Злоумышленник пытался уговорить ее оставить притязания на квартиру, но она отказалась бесплатно выписывать ребенка. После встречи с «Чекистом» женщина не вернулась домой.
После этого, убийца продолжительное время жил в Нижегородской и других областях Европейской части России. Его имя «всплыло» только спустя годы, когда была убита Ирина Ахматова.
Человеческие останки его новой жертвы были выкопаны в Протвино накануне. Следователи назначили генетическую экспертизу. Самого Виталия Чикирева оперативники называют безжалостным и циничным убийцей.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram