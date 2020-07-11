Раскрыты детали смерти пенсионерки во время БДСМ-игры

Вечером в четверг, 9 июля, в квартире на Авиационной улице на северо-западе Москвы было обнаружено тело 52-летней женщины. Она уже вышла на пенсию, пишет РЕН ТВ.

Правоохранители проверяют информацию, что Елена практиковала со своим супругом БДСМ. Вероятно, именно это увлечение стало причиной ее смерти. На теле женщины обнаружили следы насильственной смерти: кровоподтеки на лице, туловище, конечностях, ссадины на руках и ногах, закрытая черепно-мозговая травма

По предварительной версии, ее 47-летний любовник случайно не рассчитал силы и, желая доставить ей боль, причинил смерть. Не исключается и криминальная версия: мужчину что-то в поведении супруги могло вывести из себя, и он мог наказать ее с особой жестокостью. Мужчина задержан.

В квартире супругов обнаружили сексуальные игрушки на любой вкус. Также в телефоне женщины найдены откровенные видео с участием пары. Выяснилось, что мужчина унижал свою любовницу и даже заставлял ее целовать ему ноги.