Путин разрешил правительству вводить режим ЧС

Алексей Агеев
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Документ был размещен на сайте правовой информации, сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, правительству можно координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме того, кабмин сможет ограничить торговлю медицинскими изделиями, ввести особый порядок регистрации и обращения препаратов и медсредств.

Также правительство получило полномочия на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве. Наконец, в законе говорится о поддержке туроператоров.

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