Проститутку связали и замучили до смерти в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места убийства женщины в съемной квартире по Химкинскому бульвару в Москве.

По предварительной информации, злоумышленник связал жертву по рукам и ногам, посадил на стол, а после замучил до смерти. Ее лицо было обмотано скотчем, во рту был кляп. На теле обнаружены следы удушья и ножевое ранение в груди.

Отмечается, что, вероятно, речь идет о 39-летней женщине, которая оказывала интимные услуги за деньги.

Рассматривается несколько версий случившегося. Одна из основных –внезапный конфликт. Однако не исключено, что целью человека, который достал нож, изначально было убийство, а не сексуальные утехи.