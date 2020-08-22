Проктолог назвал первые симптомы рака прямой кишки

Изменение стула может стать признаком онкозаболеваний, сообщил хирург-проктолог, руководитель отделения общей колопроктологии ФГБУ «ГНЦ колопроктологии» Минздрава РФ профессор Александр Кузьминов.

«В первую очередь нужно обращать внимание на стул: на характер дефекации и на наличие патологических примесей, которые могут быть [в каловых массах]. Настораживать должны кровь и слизь [в кале], а также затрудненное опорожнение кишечника», – рассказал Кузьминов.

Это первые уникальные признаки, способные говорить об онкологии с локализацией в толстом кишечнике, сообщает ФАН.

«Это такие признаки, как похудение, бледность, снижение аппетита, быстрая утомляемость, снижение работоспособности и т. д. Это так называемый общий онкологический синдром. Но первое – это, конечно, изменение характера дефекации и стула. Это первые два момента, которые являются ранними признаками рака прямой кишки. В норме стул должен быть без патологических примесей, а опорожнение кишечника – регулярным и без затруднений», заявил Кузьминов.

При этом нужно учитывать, что нарушения стула могут сигнализировать и о других заболеваниях, предупредил профессор Кузьминов.

«Да, нарушения стула бывают при массе других заболеваний, — отмечает он. — В этом коварство рака как прямой кишки, так и других локализаций. Есть масса сопутствующих, так называемых конкурирующих заболеваний. Но в связи с тем, что болезнь наша [рак кишечника] молодеет, на все эти признаки надо обращать внимание уже примерно с 40 лет».

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При малейших подозрениях нужно обследоваться, чтобы на ранней стадии выявить возможное новообразование кишечника, заключил эксперт.