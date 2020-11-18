Произведены первые 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» уже выпустили 15 тыс. доз с помощью собственного производства. Об этом «Известиям» рассказали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ГНЦ ВБ «Вектор»).

Индустриальный партнер для дальнейшего производства пока не определен. Сейчас ведутся переговоры, отметили в «Векторе».

Чтобы закончить последнюю фазу испытаний «ЭпиВакКороны», нужны 30 тыс. доз вакцины, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По правилам, в третьей фазе должно быть задействовано 40 тыс. волонтеров, из которых 10 тыс. получат плацебо и 30 тыс. — вакцину. Произведена половина того, что нужно, — отметил эксперт.

Впрочем, если в «Векторе» уже сумели произвести 15 тыс., сумеют и вдвое больше, уверен специалист. Однако понятно, что для масштабирования центру нужен альянс с фармацевтическим гигантом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Иммунный билет: выпущены первые 15 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»