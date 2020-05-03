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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

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Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков. 

По информации ТАСС, Беляков сообщил, что Мишустин продолжает работу с документами. С коллегами он общается по телефону. И в целом чувствует себя нормально. 

Напомним, о том, что у него коронавирус, сам Мишустин сообщил президенту Путину в минувший четверг. Сейчас обязанности премьер-министра исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

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