Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков.
По информации ТАСС, Беляков сообщил, что Мишустин продолжает работу с документами. С коллегами он общается по телефону. И в целом чувствует себя нормально.
Напомним, о том, что у него коронавирус, сам Мишустин сообщил президенту Путину в минувший четверг. Сейчас обязанности премьер-министра исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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