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Покупатель и охранник устроили «битву» в московском супермаркете

Алексей Агеев

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Фото и видео — РЕН ТВ

Покупатель и охранник магазина «Билла» устроили настоящее побоище из-за двух украденных бутылок алкоголя. ЧП произошло 30 апреля в Москве, на улице Братиславской.

Момент «битвы» был заснят на камеру видеонаблюдения и оказался в распоряжении РЕН ТВ. Однако у момента есть интересная предыстория. Посетитель магазина, заметив, что за ним никто не смотрит, прихватил со стеллажа с алкоголем две бутылки водки «Талка» и сок. затем он прошел мимо касс и отправился к выходу. Около дверей его догнал охранник супермаркета и попытался задержать. Однако покупатель сдаваться не хотел и ударил бутылкой водки охранника.

Но даже такие радикальные меры не помогли: мужчина был задержан. Он причинил «Билле» ущерб в размере 600 рублей. Теперь на него завели уголовное дело, ведется расследование. Ранее гражданин уже был осужден за насилие против представителя власти.

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