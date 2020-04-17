Подросток отложил теракт в школе из-за эпидемии коронавируса

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В Красноярске подросток, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на школу, готовился к теракту четыре месяца. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю.

Сообщается, что нападение было запланировано на 19-20 апреля. Однако перенос учебного процесса в дистанционный формат на фоне пандемии коронавируса помешал планам злоумышленника 2006 года рождения, который решил перенести нападение на более поздний период.

У подростка изъяты обрез охотничьего ружья и патроны, а также, предположительно, самодельные взрывные устройства, средства связи личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом преступлении. Возбуждено уголовное дело.