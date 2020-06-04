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Подростки избили сверстника на Алтае и сняли это на видео

Никита Брыкин
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В городе Камень-на-Оби в Алтайском крае подростки жестоко избили 13-летнего мальчика, который воспитывается в приемной семье. Об этом пишет телеканал «360».

Инцидент произошел 2 июня. По словам матери потерпевшего, подросток пас коз, когда к нему подошла группа незнакомцев. Жестокое избиение они снимали на видео.

«Они били, били, били в голову. Они его добивали в прямом смысле, загнали под один забор, потом под другой, пинали без остановок», — рассказала опекун мальчика Елена.

Женщина считает, что злоумышленники пытались вымогать у мальчика и его младшего брата деньги, а когда не получилось, решили избить.

«Денег нет, вот и начали. Да еще что не русский. Вот и начали жестоко избивать», – отметила она.

Сейчас мальчик в больнице, у него сотрясение мозга. В пресс-службе алтайского управления МВД сообщили, что после избиения подростка начали проверку.

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