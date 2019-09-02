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Под Петербургом заживо сожгли лошадей в конюшне

Ночью с 1 на 2 сентября в населенном пункте Стеклянный Ленинградской области неизвестные сожгли конюшню и всех лошадей. О трагедии рассказала владелица ранчо Елена Чистякова. Информация о происшествии была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» и на странице хозяйки лошадей.

По словам женщины, при пожаре на ферме погибли все лошади, проживавшие там (Елена перечислила 9 животных). Чистякова уточнила, что конюшня была облита топливом со всех сторон, чтобы у лошадей не было возможности выбраться из огненной ловушки. Также известно, что в 10 метрах от ранчо обнаружили канистру с остатками бензина.

Представители ГУ МЧС сообщили, что пожар на ферме начался примерно в 04:10. Примерно через час огонь был ликвидирован, однако за время возгорания дотла сгорели все постройки на территории конюшни.

Фото: ВКонтакте

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