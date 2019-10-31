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Под Омском засняли смертельное ДТП с двумя трупами

30 октября на территории Омской области произошла автокатастрофа. В ней погибли два человека. Еще шестеро получили различные травмы.

Известно, что происшествие случилось на 40-ом километре автодороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, в Азовском районе. Серебристый Mitsubishi Lancer IX, в салоне которого было 5 человек, вылетел на полосу для встречного движения, где протаранил лоб в лоб ехавший навстречу Nissan.

В результате сильнейшего удара погибли виновник ДТП и пассажирка его седана. Еще трое из Lancer и трое человек из Nissan были срочно доставлены в больницу. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает Лайф.

Фото и видео: паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» в соцсети ВКонтакте

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