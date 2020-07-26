«Плакала и держалась за живот»: новосибирец избил беременную соседку

Во дворе одного их домов по улице Народной в Новосибирске произошел конфликт между беременной женщиной и ее соседом. Об этом пишет портал «Om1.ru» со ссылкой на соцсети.
По словам очевидцев, мужчине не понравилось, что дама открыла дверь подъезда в ожидании врача для младшего ребенка. Злоумышленник ударил женщину головой в голову, после чего нанес удар по животу.
«Девушке стало плохо, она сильно плакала и держалась за живот», – рассказали очевидцы.
Сообщается, что родственники жертвы вызвали скорую и полицию. Однако мужчина выбежал из подъезда и начал оскорблять и кидаться с дракой на родных беременной.
Медики диагностировали у потерпевшей ушибы мягких тканей и легкое сотрясение головного мозга.
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